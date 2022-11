Team Ninja annonce les reboots de Dead or Alive et de Ninja Gaiden

La Team Ninja ne chôme pas. Comme si les développements des prometteurs Wo Long : Fallen Dynasty et de Rise of the Ronin ne suffisaient pas, le studio japonais a annoncé lors du salon sud-coréen G-Star qu’il se voyait bien faire des versions reboot de Dead or Alive et Ninja Gaiden. Ce souhait (plus qu’une annonce en bon et dû forme) se limite pour l’instant à un simple visuel au milieu d’une longue présentation des projets en cours, mais cela est déjà bien suffisant pour susciter l’intérêt des fans. Fumihiko Yasuda, le responsable de la Team Ninja, déclare en tout cas que ces projets de reboot sont déjà sur la table.

Dead or Alive 6

Les deux franchises de la Team Ninja mériteraient bien en effet un petit coup de « polish new gen », même si’ l’on ne serait pas contre de nouveaux volets, ce qui serait certes plus ambitieux, mais sans doute aussi beaucoup plus chronophage et couteux pour le studio. Pour rappel, le dernier volet de la franchise Ninja Gaiden, est Ninja Gaiden 3 sorti en 2012 sur Xbox 360 et PS3 (les jeux ultérieurs sont des versions de reprise des trois premiers volets sur des supports différents). Quant à Dead or Alive, le jeu de baston avec des combattantes aux atouts certains en est pour l’instant à l’opus Dead or Alive 6 publié en 2019 sur PlayStation 4, Xbox One, et PC Windows.