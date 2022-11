L’intégration de Netflix est en panne sur les produits Google Home/Nest depuis plusieurs jours

Une panne traine depuis plusieurs jours maintenant entre l’intégration de Netflix avec les produits Google (Google Home et Nest). De nombreux utilisateurs sont dans l’incapacité de faire un lien entre les deux.

Le problème vient de la liaison entre Netflix et les comptes Google via l’application Google Home. Il s’agit du lien qui permet de lire le contenu Netflix sur les écrans intelligents Nest de Google, de le contrôler via les haut-parleurs proposant Google Assistant, et de diffuser du contenu sur les anciens appareils Chromecast via des commandes vocales. Les utilisateurs se plaignent de la panne qui a commencé il y a une semaine maintenant.

Les personnes touchées par la panne voient un message lorsqu’elles essaient d’accéder au contenu de Netflix : « Votre compte n’est plus lié. Veuillez vous reconnecter via l’application compagnon ». Il n’y a aucun moyen de lire le contenu au-delà de ce message d’erreur, bien que des appareils tels que le récent Chromecast avec Google TV ne semblent pas concernés.

La raison exacte du problème n’est pour le moment pas connue. Mais Google assure être au courant. « L’enquête est toujours en cours et nous n’avons pas de calendrier pour la résolution de ce problème », dit le groupe. Malheureusement, il ne semble pas exister une solution de secours, il faut donc attendre le correctif.