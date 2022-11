Google Maps : les itinéraires et POI affichés en réalité augmentée bientôt disponibles à Paris (et ailleurs…)

Avant même la démocratisation des casques et autres lunettes de réalité mixte, Google veut nous faire goûter aux joies de la réalité avec Google Maps. Dans le détail, la nouvelle fonction de recherche Live View permet de superposer à l’affichage de l’environnement des informations diverses dans l’environnement de l’itinéraire sélectionné (POI par exemple). Il suffira de pointer son smartphone devant soi pour voir s’afficher différentes informations en AR, à la façon d’un Pokémon Go (mais l’objectif n’est pas de chasser des petites bestioles ici).

Le mode AR de Live View permet ainsi d’afficher les distributeurs automatiques dans la zone proche de l’utilisateur, les points d’intérêts divers, les noms des magasins, etc. Le simple fait de cliquer sur l’un de ces POI en AR affichera des informations supplémentaires, comme les horaires d’ouverture/fermeture par exemple. Une approche plus visuelle en somme, mais forcément un peu limitée par la nécessité d’utiliser son smartphone à bout de bras.

Bonne nouvelle donc, la fonction Live View AR sera disponible dès la semaine prochaine à Paris, Londres, Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo, et bien entendu sur les versions iOS et Android de l’app Google Maps. A noter que la prochaine mise à jour de Google Maps intégrera d’autres nouveautés encore (stations de charge pour VE, POI accessibilité, etc.) dont nous vous reparlerons lors de sa disponibilité.