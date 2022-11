MrBeast devient la créateur YouTube avec le plus d’abonnés et dépasse PewDiePie

PewDiePie n’est plus le créateur avec le plus d’abonnés sur YouTube, c’est MrBeast qui occupe désormais la première place. Les deux créateurs approchent chacun les 112 millions d’abonnés.

La première place de PewDiePie a été contestée à de multiples reprises, notamment en 2019 lorsque la chaîne T-Series, basée en Inde, a brièvement eu plus d’abonnés. T-Series détient actuellement le titre de la chaîne avec le plus d’abonnements sur YouTube dans son ensemble, avec plus de 229 millions d’abonnés. Mais MrBeast occupe la première place en tant que créateur seul (bien qu’il soit techniquement avec une équipe).

La chaîne MrBeast est dirigée par Jimmy Donaldson et a été lancée au début des années 2010. Elle a commencé à connaître le succès vers 2017, lorsqu’une vidéo de Jimmy comptant jusqu’à 100 000 a enregistré des dizaines de milliers de vues en seulement quelques jours. Ces dernières années, la chaîne principale MrBeast a été populaire pour des vidéos comprenant une recréation de Squid Game à grande échelle, les généreux cadeaux de Jimmy et le lancement de l’initiative « TeamTrees ». Le succès du YouTubeur a également conduit à une autre chaîne qui a pour nom MrBeast Burger.