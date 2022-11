Microsoft Flight Simulator : un easter egg permet, dans le jeu, de lancer les premiers titres de la franchise

Microsoft Flight Simulator a 40 ans, et la firme de Redmond sait fêter un anniversaire comme il se doit. La dernière mise à jour du jeu sur PC et Xbox Series apporte son lot de nouveaux véhicules (dont les hélicoptères et les planeurs !), mais ce que l’on ne savait pas, c’est qu’une autre surprise attendait les joueurs de la simu de vil ultime : un easter egg bien planqué permet en effet de jouer aux volets précédents de la franchise, y compris au premier Flight Simulator édité par Microprose !

Pour activer l’easter egg, il faut embarquer dans un avion DA62, choisir la vue subjective pour voir les commands de bord, et enfin mettre la commande ELT (située sur la droite) en position ON. Et voilà, devant vos yeux ébahis, les anciennes versions de Flight Simulator, toutes parfaitement jouables bien sûr. Forcément, étant donné la petite taille de l’écran, l’option tient plus du clin d’oeil nostalgique que de la proposition vidéoludique, mais tout de même… Flight Simulator est disponible sur PC Windows, Xbox Series X/S et dans le Xbox Game Pass.