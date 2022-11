GPU : AMD dévoile son architecture RDNA 3 et « le premier chiplet gaming GPU »

Alors que les derniers GPUs pour PC atteignent des tarifs démentiels, AMD accélère encore le pas et vient de dévoiler sa nouvelle architecture RDNA 3, une architecture que l’on retrouvera dans les cartes graphiques Radeon RX 7900XTX et 7900XT. Le RDNA3, c’est d’abord une architecture multi-chip qui permet à AMD de plastronner avec le « premier chiplet gaming GPU ». Un GPU RDNA 3 se caractérise ainsi par un Graphic Compute Die (300 mm²) gravé en 5 nm par TSMC et associé à plusieurs Memory Cache Die (MCD) gravés eux en 6 nm (et dont la superficie est de 37 mm² chacun). AMD avance un total de 58 milliards de transistors pour le GPU RDNA 3, soit nettement moins tout de même que les 76,3 milliards de transistors du GPU Ada Lovelace de Nvidia.

Forcément, une architecture multi-chip réclame des interconnexions de puces ultra rapides. C’est le cas ici avec 5,3 To/s de débit entre les différents composants du chiplet, soit un nouveau record en la matière. C’est presque 3 fois la bande passante du RDNA 2. Les performances du chiplet atteindraient des sommets vertigineux. AMD annonce en effet une puissance de calcul graphique de 61 tflops, soit presque 3 fois les perfs du RDNA 2 (23 tflops) ! Tout cela est certes très prometteur au plan technologique, mais pour quel prix au final ?