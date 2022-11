A Plague Tale : Requiem atteint le million de joueurs (oui mais…)

A Plague Tale : Requiem, le jeu d’aventure-action du studio Asobo, vient de passer la barre du million de joueurs. L’éditeur Focus et le studio français Asobo ont annoncé conjointement la bonne nouvelle… qui n’est peut-être pas si bonne que cela. Le nombre de joueurs à A Plague Tale : Requiem comprend en effet ceux qui y ont joué via le Xbox Game Pass, ce qui change tout de même la donne sachant que le titre d’Asobo est techniquement largement au niveau d’un AAA (et plus près d’un AA en terme d’ambitions et de scope).

Sur le Game Pass, A Plague Tale : Requiem est même l’unique gros titre à sortir day one dans le service en cette fin d’année. Sachant que le Xbox Game Pass compte environ 30 millions de joueurs (selon les estimations des analystes), attirer 1 million de joueurs ventes de jeux comprises (PC, PS5, Xbox Series) semble loin d’être un carton pour un titre de cette envergure. Certains tests (inutilement) assassins du jeu auraient-ils fait fuir les joueurs, du moins en France ?

Ce serait dommage tant le titre d’Asobo est un pur bijou de jeu d’aventure-action, dont le gameplay certes ultra classique et téléphoné sert surtout de squelette à un récit superbement mis en scène et en musique (la BO d’Olivier Deriviere est absolument sublime). Chaque jeu sa cohérence, et celle de A Plague Tale : Requiem consiste avant tout à nous raconter une belle histoire sans trop tirer sur la corde « sandbox » de phases de gameplay/infiltration (ce qui serait totalement hors de propos et ralentirait inutilement le récit). Pour le dire autrement, si vous n’avez pas encore fait ce jeu… foncez !