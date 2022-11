Gmail va proposer le suivi de livraison depuis votre boîte de réception

Gmail va prochainement proposer un système permettant d’avoir un suivi de livraison directement depuis sa boîte de réception, sans besoin de se rendre sur le site du commerçant ou du transporteur.

Si un e-mail comporte un numéro de suivi, Gmail affiche des informations directement dans la boîte de réception. Ces informations, qui sont représentées par une icône et apparaissent en vert, peuvent inclure la date d’arrivée prévue, ainsi que des statuts tels que « Étiquette créée », « Livraison demain » et « Livré aujourd’hui ».

Lorsque vous ouvrez l’e-mail, vous obtenez une carte récapitulative comprenant un aperçu de l’image, le nom du produit et des informations sur la livraison. Il y aura également une chronologie de l’état de la commande avec des raccourcis pour « Suivre le colis » et « Détails de la commande ».

Il y a une restriction notable : Google fait savoir que le suivi de livraison depuis Gmail sera au départ disponible avec la plupart des grands transporteurs américains, et ce d’ici les prochaines semaines. Il n’y a pour le moment pas d’information concernant une disponibilité en Europe et dans les autres régions du monde. On peut se douter que Google discute avec les différents groupes pour lancer plus tard son service à l’international.

À noter qu’il faudra soi-même activer le service via un réglage dédié. Par ailleurs, dans les mois à venir, Gmail affichera de manière proactive un libellé de retard et placera l’e-mail en tête de votre boîte de réception pour que vous ne manquiez pas une occasion ou un colis.