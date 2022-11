Le PlayStation VR 2 est annoncé pour le 22 février 2023 en Europe au prix de 600 euros

Sony se la joue Apple ces derniers temps : des jeux à 80 euros, une PS5 dont le prix est rehaussé de 50 euros, une manette sans fil à 240 euros, et désormais, un casque PlayStation VR 2 facturé 600 euros. Vous avez bien lu et il ne s’agit pas d’une faute de frappe : le PlayStation VR 2 sera disponible à la vente le 22 février prochain au prix (très) élevé de 600 euros (550 dollars aux US), soit 200 euros de plus que son prédécesseur. Etant donné la flambée des prix actuelle dans tous les secteurs (alimentation, essence), le succès d’un appareil électronique de divertissement à ce prix, qui nécessite en sus l’achat d’une console à 550 euros, devient moins que certain. Confiant malgré tout, Sony annonce que les précommandes pour le PSVR2 démarreront le 15 novembre prochain sur la boutique PlayStation.

Le PSVR 2 sera accompagné de deux contrôleurs PS VR2 Sens, et de ses écouteurs. La station de charge pour les manettes n’est pas incluse à ce tarif et il faudra encore débourser 50 euros supplémentaires pour se la procurer. Sony proposera aussi un pack PSVR2 + Horizon : Call of the Mountain (version digital uniquement) au prix de 649 euros. On connait aussi la liste des 11 titres qui seront disponibles au lancement, et l’on note que les 2/3 d’entre eux sont déjà disponibles sur Oculus Quest 2. La proposition ludique est d’autant plus famélique que, pour rappel, le PSVR2 ne sera pas compatible avec les jeux du premier PSVR (dont Astrobot, Wipeout, Resident Evil VII, etc.).

La liste des jeux disponibles au lancement :

Dark Pictures : Switchback VR

Crossfire : Sierra Squad

The Light Brigade

Cities VR : Enhanced Edition

Cosmonious High

Hello Neighbour : Search & Rescue

Jurassic World : Aftermath Collection

Pistol Whip VR

Zenith : The Last City

After The Fall

Tentacular