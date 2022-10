Juste pour Halloween, James Webb nous offre une vue inquiétante des Piliers de la Création

Quelques jours à peine après nous avoir ébloui avec une sublime image des Piliers de la Création (d’immenses masses de gaz et de poussière situées dans la nébuleuse* de l’Aigle), voilà que la NASA récidive avec un nouveau cliché des Piliers beaucoup plus inquiétant… et bien sûr en référence à Halloween. L’image a été capturée par l’instrument infrarouge MIRI embarqué par James Webb, et cette fois, les Piliers de la Création ressemblent aux griffes d’un gigantesque monstre intersidéral, à faire passer Freddy pour un petit joueur. Il reste toujours aussi fascinant de regarder avec un tel luxe de détails une zone de la voie lactée située tout de même à 6500 années-lumière de notre système solaire.

You can’t escape its clutches.

Just in time for #Halloween, the Pillars of Creation reach back out like a ghostly hand. The eerie landscape, captured this time by Webb’s mid-infrared instrument (MIRI), spotlights ancient curtains of dust in new detail: https://t.co/Y9QQBf9nYM pic.twitter.com/rumIH8J6rX

— NASA Hallo-Webb Telescope 🕸🕷🎃 (@NASAWebb) October 28, 2022