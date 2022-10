Shutterstock va proposer des images créées par l’IA Dall-E

Si Getty a fermé la porte aux images générées par des IA, le concurrent Shutterstock a choisi la voie opposée et vient de s’allier à OpenAI (dans laquelle a beaucoup investi Microsoft) afin de proposer des images créées par l’IA Dall-E. Dans le même temps, et sans doute pour éteindre par avance la polémique, Shutterstock annonce la mise en place d’un fonds d’indemnisation pour les illustrateurs et autres professionnels de l’image. La création d’image par IA sera intégrée au moteur de recherche de Shutterstock, une fonction baptisée « Créer à la vitesse de l’imagination ». Cette option sera sans doute bien pratique dans les cas où Shutterstock ne dispose pas dans sa base de données d’images correspondant à la recherche.

« Un robot créant une peinture » ; image créée par Dall-E via le moteur de recherche de Shutterstock

Anticipant la grogne des créateurs, Paul Hennessy, le CEO de Shutterstock annonce la création d’un fond pour les artistes, les montants étant versés tous les 6 mois : « Nous reconnaissons qu’il est de notre responsabilité de participer à cette évolution et de veiller à ce que la technologie qui alimente l’innovation soit fondée sur des pratiques éthiques » déclare le CEO. Le concurrent Getty Image fulmine littéralement contre cette alliance :« Nous sommes témoins de l’imprudence de certaines organisations, de certains individus et de certaines entreprises […] Le fait que ces questions ne soient pas examinées est un problème. Dans certains cas, elles sont simplement mises de côté. Je pense que c’est dangereux et irresponsable. Je pense même que cela pourrait être illégal » rage ainsi Craig Peters, CEO de Getty, dans les colonnes de The Verge.