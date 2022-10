Le Razr (2022), concurrent direct du Galaxy Z Flip 4, est disponible à la vente

Après une présentation éclair à la mi-août (et une disponibilité exclusive à la Chine), Lenovo et sa branche mobile Motorola détaillent enfin les spécifications du nouveau modèle de Razr, concurrent direct du Galaxy Z Flip 4. Plus compact que son prédécesseur, le Razr modèle 2022 dispose d’un écran pOLED pliable FHD+ de 6,7 pouces (avec un poinçon pour la caméra), certifié HDR10+ et DCI-P3 10 bits (colorimétrie), et au taux de rafraichissement de dalle de 144 Hz. L’écran externe affiche une diagonale de 2,7 pouces. La charnière de l’écran pliable est de type Flex View, une technologie mise au point par Lenovo qui permet d’ajuster précisément l’angle d’ouverture du mobile.

A l’intérieur du mobile, on trouve un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm épaulé par 8 Go de RAM et couplé à 256 Go de capacité de stockage. Le bloc photo contient un capteur principal de 50 mégapixels (1/1.5”, 2.0 µm) avec autofocus omnidirectionnel et OIS (stabilisation optique), et un 13 mégapixels faisant office à la fois de capteur ultra grand angle et ou Macro. Le capteur en façade est un 32 mégapixels. La batterie culmine à 3 500 mAh et ne supporte pas la recharge sans fil. On note enfin que les haut-parleurs stéréo sont compatibles Dolby Atmos. Le tout fonctionne sous Android 12.

Lenovo annonce que le Motorola Razr (2022) est proposé dès aujourd’hui à la vente au prix de 1 199 euros, et en un seul coloris (Satin Black). Pour l’instant cependant, aucune boutique en ligne ne l’affiche sur ses étals.