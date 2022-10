La boulette : Microsoft lâche la liste de tous les processeur Raptor Lake d’Intel à venir

Jusqu’ici, la gamme de processeurs Raptor Lake ne compte que 6 références (dont les Core i9-13900K/KF, Core i7-13700K/KF et Core i5-13600K/KF), mais c’est peu dire qu’il y en a beaucoup plus à venir. Comme le sait-on ? Tout simplement parce que Microsoft a lâché la liste des processeurs Raptor Lake pris en charge sous Windows 11, et que l’éditeur ne s’est pas contenté de rappeler les 6 références déjà dévoilées par la firme de Santa Clara.

La liste des processeurs de 13ème génération pris en charge comprend en effet pas moins de 22 références (dont les 6 sus-citées), avec le détail de la fréquence d’horloge de base, de la fréquence d’horloge maximale (overclocking inclus) de la capacité en mémoire cache L3, du type d’IGPU embarqué (puce graphique) ou de la consommation énergétique (TDP). Une bien belle boulette, qui détruit par avance tous les effets d’annonce d’Intel. Il n’y a plus qu’à attendre la confirmation officielle de la firme de Santa Clara, qui ne devrait plus trop tarder.