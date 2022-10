Avowed (Xbox Series) : enfin un premier screenshot pour le ARPG à la première personne

Avowed fait partie des nombreux projets en cours de développement des Microsoft Studios. Dévoilé il y a plus de deux ans le RPG first person d’Obsidian se montre enfin autrement qu’à travers une belle cinématique. Quelques heures seulement après que le patron d‘Obsidian ait lâché que « les gens vont être impressionnés par Avowed », une image en fuite du jeu est apparue sur la toile (quelle superbe synchronisation !), image datant d’une vieille build du titre. Même si la version du jeu dévoilée n’est pas toute récente, force est de constater que c’est déjà très joli, les mains de notre combattant/sorcier étant criantes de réalisme !

Think people are gonna be impressed with Avowed.

— Jez (@JezCorden) October 19, 2022