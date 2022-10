Meta rachète trois studios de jeu vidéo et donne quelques chiffres sur le Quest Store

Si tout n’était pas forcément convaincant, au moins ne pourra-t-on pas dire que Meta n’a rien annoncé lors de sa keynote Meta Connect. Outre la présentation du Meta Quest Pro, Meta a aussi confirmé le rachat de trois studios de jeux vidéo, Camouflaj, Twisted Pixel Games, et Armature. On doit à Camouflag le jeu VR Iron Man sur PSVR, un titre qui lors de la conférence a été annoncé sur Meta Quest 2 ! Quant à Armature, il s’agit rien moins que du développeur de Resident Evil 4 VR, une prise de choix donc… Ces trois studios rejoignent donc les Oculus Studios, et alimenteront les casques Meta Quest en jeux VR exclusifs à la plateforme.

Meta a aussi annoncé les dates de sorties de quelques titres attendus, comme Among Us VR (sortie 10 novembre 2022), The Walking Dead : Saints & Sinners 2 (1er décembre 2022), et dévoilé un nouveau titre de Skydance Interactive, Behemoth, qui arrivera sur Rift et Quest 2 vers la fin de l’année 2023.



Enfin, Meta a lâché une floppée de chiffres sur le Quest Store. On apprend ainsi qu’une app sur trois dans le Quest Store a généré plusieurs millions de chiffre d’affaires, que 33 titres ont réalisé plus de 10 millions de dollars de CA bruts ou bien encore que 55 jeux ont dépassé les 5 millions de dollars de revenus. Certains titres se sont plus illustrés que d’autres : le blockbuster The Walking Dead : Saints & Sinners a dépassé les 50 millions de dollars de revenus, uniquement sur Quest, et le tout récent Bonelab du studio Stress Level Zero a atteint son premier million de dollars en moins d’une heure ! Au global, les utilisateurs de Meta Quest ont dépensé plus d’1,5 milliards de dollars dans les jeux et les apps de l’Oculus Store.