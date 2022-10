YouTube annonce l’arrivée des noms d’utilisateurs avec @

YouTube s’inspire des réseaux sociaux comme Twitter et Instagram en annonçant l’arrivée de noms d’utilisateurs disponibles avec @ (exemple : @KultureGeek).

Chaque utilisateur de YouTube disposera d’un identifiant unique qui s’appliquera à l’ensemble de la plateforme. Les utilisateurs peuvent utiliser un identifiant pour mentionner d’autres personnes dans les commentaires, les descriptions de vidéos, les titres et autres, ce qui, selon YouTube, permettra aux créateurs d’atteindre plus facilement leur public et d’accroître leur visibilité.

« Nous voulons nous assurer que les créateurs peuvent créer une identité aussi unique que leur contenu, tout en donnant aux spectateurs l’assurance qu’ils interagissent avec leurs créateurs préférés », explique YouTube sur son blog. Les créateurs auront toujours un nom de chaîne, mais les pseudos seront uniques, ce qui pourrait réduire le nombre de comptes d’imposteur.

Les pseudos avec @ vont être en place dès cette semaine pour certains utilisateurs. Ils seront avertis quand ce sera disponible. Cela signifie que tout le monde ne pourra pas obtenir un pseudo en même temps, ce qui pourrait embêter des utilisateurs ayant une idée de nom bien en tête. Ils pourraient se la faire « voler » par quelqu’un d’autre. Aussi, ceux qui ont déjà une URL personnalisée pour leur chaîne YouTube verront la partie personnalisée être leur pseudo par défaut. Mais ceux qui le souhaitent pourront le modifier.

De plus, YouTube précise qu’il enverra des notifications en fonction de facteurs tels que la présence globale sur la plateforme, le nombre d’abonnés et l’activité de la chaîne. La revendication d’un identifiant pourrait également inciter les créateurs qui ne sont pas sur YouTube à rejoindre la plateforme ou à s’occuper de leur compte.