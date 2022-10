Beyond Good and Evil 2 bat le triste record de Duke Nukem Forever du jeu au développement le plus long

Il est des records qu’il ne vaut mieux pas battre. Et malheureusement pour Ubisoft, Beyond Good and Evil 2 (BGE2 pour les intimes) est devenu le jeu vidéo au développement le plus long, battant ainsi le record de durée longtemps détenu par Duke Nukem Forever, un jeu annoncé en 1997 par Apogee Software et commercialisé en 2011 sous la houlette de Gearbox Software (après un détour par 3D Realms). BGE2 a été dévoilé de son côté en 2008… et ne semble toujours pas prêt de sortir 14 ans après son annonce initiale !

Le développement de BGE 2 , suite directe du fabuleux Beyond Good and Evil de la génération PS2/Xbox et GameCube, a alors commencé à s’ enliser. Ces gros soucis de développement furent mis un temps sur le dos de Michel Ancel, créateur exigeant (et souvent lunatique) dont les méthodes de management étaient alors vivement critiquées.

Duke Nukem

Dans un contexte de quasi purge après de graves révélations de harcèlements sexuels par des cadres d’Ubisoft (des délits dont n’était pas accusé Ancel au passage), Michel Ancel préféra alors tout plaquer en 2020, une mise en retrait… qui n’a pas vraiment amélioré l’avancement du projet. De là à dire que le créateur de BGE n’était pas l’unique responsales du chaos ambiant, il n’y a qu’un pas que l’on pourra aisément franchir…

Beyond Good and Evil 2 appartient donc désormais à la catégorie des jeux maudits, au point qu’un arrêt total du projet semble franchement plus probable que l’annonce d’une date de sortie. Dommage…