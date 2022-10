Smartphones pliables : une croissance élevée mais des ventes encore très faibles rapportées au marché mobile global

Le smartphone pliable est tendance depuis 2 ans… surtout dans les médias spécialisés high tech. Car en termes de ventes, et malgré les déclarations optimistes des fabricants investis sur ce marché (Samsung, Vivo, Xiaomi, Huawei), le smartphone pliable ne représente qu’une part infime du marché mobile global. Ainsi, IDC estime que les ventes de smartphones pliables devraient être multipliées par 4 d’ici 2026, soit 41,5 millions d’unités écoulées (toutes marques confondues). 41 millions de mobile, cela représente un tout petit pourcentage des centaines des millions de smartphones qui seront vendus dans le monde en 2026. Pour rappel Apple et Samsung à eux seuls écoulent déjà chaque année plusieurs centaines de millions de smartphones.

La situation actuelle est encore plus cruelle que cette projection: les ventes de smartphones pliables vont probablement dépasser la dizaine de million d’unités en 2022, soit un pourcentage encore faible rapporté au marché mobile global (2,8% du marché exactement). Alors certes, une croissance de presque 40% par an n’est pas négligeable, mais l’on peut douter que le marché du smartphone pliable puisse même atteindre une Pdm à deux chiffres d’ici 2030, sachant que le mobile va bientôt rentrer en confrontation directe avec de nouveaux appareils de consultation/communication/services, soit les casques/lunettes de réalité mixte. Toutes les projections de ventes du marché de la VR/AR indiquent en effet que ces appareils se vendront l’an prochain en bien plus grand nombre que les smartphones pliables, et le taux de croissance est encore plus rapide.