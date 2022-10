PlayStation VR 2 : Sony produirait deux millions d’unités d’ici le printemps 2023

Le PlayStation VR premier du nom a été un succès très relatif. Avec près de 5,5 millions de casques VR écoulés sur 115 millions de joueurs PS4/PS4 Pro, il n’y a pas forcément de quoi crier victoire, d’autant qu’en face, Meta a vendu trois fois plus de son Meta Quest 2 en à peine deux ans ! Malgré cette absence d’engouements, Sony y croirait dur comme fer cette fois-ci : si l’on en croit Bloomberg, le fabricant japonais prévoirait de produire pas moins de deux millions de PSVR 2 d’ici au printemps 2023 (plus exactement vers la fin de son exercise fiscal, soit vers la fin du mois de mars).

Est-ce à dire que le PSVR 2 sera commercialisé au mois de mars ? Pas forcément puisqu’il s’agit ici uniquement d’un objectif de production, la commercialisation pouvant intervenir plus tôt (il faut « juste » qu’il y ait suffisamment de casques VR disponibles pour satisfaire la demande. Deux millions d’unités sur la période de lancement, cela représente plus du tiers des ventes totales de PSVR en 4 ans; autant dire que l’objectif est ambitieux pour Sony, peut-être trop dans le contexte d’autant plus que le prix devrait probablement piquer un peu. Pour rappel, il a fallu 8 mois au PSVR 1 pour atteindre son premier million de ventes.

Horizon et RE8 suffirton-ils à pousser les ventes du PSVR 2 ? Réponse dans quelques mois !

Toujours selon Bloomberg, la production de PSVR 2 aurait démarré au mois de septembre dernier, Sony ayant visiblement souhaité prendre de la marge, sans doute pour anticiper de possibles soucis d’approvisionnement. Le choix de la période coïnciderait aussi avec une meilleure disponibilité de la PS5, et permettrait ainsi à Sony de faire un gros battage marketing pour son casque sans se prendre en retour une volée de bois vert de joueurs ne pouvant même pas acquérir la PS5 (nécessaire pour le PSVR 2, rappelons-le).