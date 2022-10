No Man’s Sky tente de séduire les casus dans sa version 4.0

No Man’s Sky, le jeu qui n’en finit jamais d’être mis à jour, passe à la version 4.0, une version principalement destinée aux casus et aux joueurs peu au fait de l’univers créé par Hello Games. L’objectif est aussi de rallier une certaine frange des joueurs Switch (pas d’amalgames ceci dit), le jeu étant disponible sur la Nintendo Switch depuis peu.

Jeu gigogne, énorme bac à sable aux multiples facettes, No Man’s Sky a de quoi impressionner aujourd’hui. Il y a tant de choses à faire qu’il n’est pas forcément inutile de mettre les nouveaux joueurs sur des rails un peu plus accueillants. Après une bonne vingtaine de grosses mises à jour/extensions, No Mans’s Sky ne ressemble plus vraiment au titre qui avait été si lourdement critiqué à son lancement.

La mise à jour 4.0 apporte donc de quoi organiser l’arrivée des petits nouveaux, avec notamment un journal de bord qui résume le scénario, un portail d’information, et surtout, surtout, un mode Relax qui permet de démarrer l’aventure sans la pression du craft et de la gestion de ressources (car No Man’s Sky est aussi un survival, entre autres…). La V4.0 sera disponible le 7 octobre prochain.