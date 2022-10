Hopium Machina : luxe, design et zéro particules; les atouts de la première voiture à hydrogène française

Hopium Machina, c’est le nom de la première voiture à hydrogène française. La startup à l’origine de ce projet s’est donnée les moyens de lutter contre les géants automobiles déjà installés sur ce secteur automobile de « niche », à l’instar de Toyota, Hyundai ou bien encore BMW. L’entreprise Hopium a été fondée par le pilote automobile Olivier Lombard, un gage de sérieux encore renforcé par le dernier communiqué du groupe. La startup annonce en effet que sa première usine sera basée à Douains et occupera une surface totale de 35 hectares. 1500 salariés travailleront dans cette unité de production dont l’ouverture est prévue pour 2024. L’objectif est plus qu’ambitieux : Hopium espère produire (et vendre) plus de 20 000 voitures à hydrogène chaque année à partir de 2025.



L’un des principaux intérêts d’un véhicule à hydrogène est de fonctionne avec une pile à combustible, ce qui s’avère nettement moins polluant que la voiture thermique. Alors certes, l’Hopium Machina est une berline de luxe facturée à 120 000 euros – pas de quoi donc démocratiser la voiture à hydrogène – mais les spécifications annoncées sont exceptionnelles, avec notamment une autonomie de 1000 km et une puissance de 500 ch sous le capot. Pour ne rien gâcher, le design de ce monstre automobile est à la hauteur de ses performances, sans compter que la Hopium Machina ne rejette aucune particules fines (enfin si, forcément un peu au niveau des pneus). Il sera possible d’admirer cette berline innovante lors du Mondial de l’automobile qui se déroulera à Paris du 17 au 24 octobre 2022

.