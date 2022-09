Razer annonce la première console-PC portable compatible 5G

Le Steam Deck et la Logitech G Cloud n’ont qu’à bien se tenir : Razer vient d’annoncer qu’il présenterait bientôt en détail la Razer Edge 5G, la première console-PC portable compatible 5G et orientée cloud gaming ! Cette console conçue en partenariat avec Verizon et Qualcomm sera présentée en détail le 15 octobre prochain lors de la RazerCon. On ne sait pas encore grande chose de cette machine, si ce n’est qu’elle tournera sous Android et disposera d’un processeur Qualcomm Snapdragon G3x. L’affichage sera en 4K et en 144 images/seconde. Le teaser de la Razer Edge 5G dévoile aussi des gâchettes adaptatives situées à l’arrière de la console.

BREAKING: @Verizon, @Razer and @Qualcomm are teaming up on the world's first 5G mobile gaming handheld—Razer Edge 5G! It will allow you to play your favorite games regardless of whether you are gaming in the cloud, on an app or streaming from your console. https://t.co/TYPw5xFyeF pic.twitter.com/F9Vg3CfABl

