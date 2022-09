Google Chrome 106 est disponible : la liste des nouveautés

Google propose au téléchargement la version stable de Chrome 106. Il y a quelques nouveautés au programme, mais elles ne sont pas encore activées pour tout le monde. Il faut parfois les activer soi-même pour les avoir dès maintenant.

Chrome permet déjà de traduire des sites à l’aide de Google Traduction. Jusqu’à présent, il était possible de faire un clic droit n’importe où sur une page Web et choisir l’option pour traduire. Chrome 106 ajoute la possibilité de surligner un texte et d’afficher la traduction pour la sélection. Pour en profiter, il faut entrer chrome://flags#desktop-partial-translate dans la barre d’URL et choisir Enabled dans le menu défilant sur la droite.

Aussi, Chrome ajoute l’équivalent d’un système de flux RSS, mais cela reste en test auprès de certains utilisateurs et non la totalité. Il est possible de suivre des sites en faisant un clic droit sur une page et choisir l’option dédiée, mais le panneau latéral est toujours en cours de développement. Cette fonctionnalité utilise le flux RSS lorsqu’un site en est doté, mais même si un site Web ne dispose pas de ce flux, Google trouvera du nouveau contenu et l’affichera dans le panneau latéral.

D’autre part, les Web Apps sont souvent l’objet d’améliorations dans les mises à jour de Chrome, et la version 106 contient également quelques nouveautés. Une nouvelle API Pop-Up permet aux Web Apps de disposer d’éléments d’interface utilisateur temporaires qui peuvent s’afficher au-dessus d’autres éléments. Ces éléments sont destinés à représenter les menus d’action, les suggestions d’éléments de formulaire, les sélecteurs de contenu et les interfaces utilisateur d’enseignement. Tout élément peut être affiché dans la couche supérieure avec l’API.

Chrome 106 est disponible dès maintenant au téléchargement sur google.fr/chrome. La mise à jour vient boucher 20 failles de sécurité.