McDonald’s France piraté : les données de 3 millions de clients vont fuiter

McDonald’s France est la nouvelle victime d’un piratage, avec un hacker affirmant avoir une base de données comprenant les informations de 3 millions de clients.

Les données des clients de McDonald’s France sont pour le moment chiffrées, il est donc impossible de les lire dans le détail sans avoir la clé pour déchiffrer. On sait au moins que type de contenu est présent : prénoms, noms, dates de naissance, numéros de téléphone, adresses e-mail, transactions PayPal et plus encore. Le fichier pèse au total 385 Mo.

D’où vient cette fuite ? C’est un peu flou à ce stade et McDonald’s France n’a pas encore commenté l’information. Mais selon Zataz, il semblerait que la fuite vienne de l’application mobile de la chaîne de fast-food. Plusieurs hackers travaillent actuellement sur le déchiffrement afin d’avoir accès à l’ensemble des données. Le fichier a été proposé pendant 24 heures, avant d’être retiré.

Si vous avez un compte chez McDonald’s, il est conseillé d’aller faire un tour dans les paramètres et de changer votre mot de passe. Ce sera toujours cela de fait. Attention toutefois aux prochaines semaines en cas d’appels, messages ou e-mails de la part de personnes que vous ne connaissez pas. Ce n’est pas le moment de se faire piéger.