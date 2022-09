NieR Automata : la série anime tirée du jeu vidéo sera diffusée au mois de janvier 2023

Décidément, c’est la journée des animés tirés de jeux vidéo populaires. Après Onimusha, c’est une autre exclusivité console PlayStation qui se retrouve adaptée en série animée. L’animé NieR Automata Ver1.1a, produite par le studio A-1 Pictures (une division d’Aniplex) sera diffusée au Japon dans le courant du mois de janvier. Et pour la mise en bouche, deux teasers-trailers mettent en scène les personnages 2B et 9S.

Rien n’a encore été précisé concernant une diffusion hors du Japon mais il faut tout de même souligner qu’Aniplex appartient à Sony, et que le géant asiatique dispose aussi de Wakanim, Anime Digital Network ou Crunchyroll, et qu’il serait donc bien le diable si la série n’était pas annoncée sur l’une de ces trois plateformes. Pour rappel, NieR Automata est un jeu vidéo de type action-RPG et shoot’em up développé par PlatinumGames et édité par Square Enix. La popularité du jeu doit beaucoup à son gameplay hybride très efficace, son scénario cryptique et son héroïne ultra sexy, l’androide 2B (ou YoRHa no 2 modèle B pour les intimes).