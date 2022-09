Sony précise que les jeux du PSVR 1 ne seront pas compatibles avec le PSVR 2

Décidément, Sony a l’art de rater ses communications ces derniers temps, même lorsque les augures semblent aller dans son sens. Ainsi, après une semaine marquée par les premiers essais publics du PSVR 2, essais conclus par une salve de retours globalement très positifs, Hideaki Nishino, le SVP of Platform Experience chez PlayStation, a largement plombé l’ambiance. Nishino a en effet affirmé lors du Tokyo Games Show que « Les jeux PlayStation VR ne seront pas compatibles avec le PlayStation VR 2, car le PlayStation VR 2 est conçu pour être une véritable expérience de réalité virtuelle de nouvelle génération ».

Astrobot sur le PSVR2 ? En version remastered (et plein pot) peut-être…

Si l’on peut aisément comprendre que les technologies de tracking utilisées par le PSVR 2 (passthrough) sont très différentes de celles du PSVR 1 (basée sur la caméra et la reconnaissance d’éléments lumineux), on doute très sincèrement que ces différences soient des obstacles qui ne puissent pas être franchis par un simple patch de conversion de données, sachant en plus que 90% des jeux VR du catalogue PSVR 1 sont proposés en démat (la mise à jour est donc facile).

Au-delà de l’argument à priori assez faible du changement de techno, Sony envoie ici un message plutôt trouble aux 5,5 millions de clients qui se sont procurés un PSVR. Car ces derniers sont désormais obligés soit de sacrifier leur ludothèque PSVR 1 lors de l’achat d’une PS5 + PSVR2, soit de garder leur ancien casque juste à côté du nouveau… Et ne parlons pas de ceux qui étaient tellement persuadés que Sony assurerait la rétrocompatibilité qu’ils ont déjà revendu leur casque PSVR 1 ! Il y a sans doute de meilleures façons de récompenser les early adopters qui avaient misé sur le PSVR…

On peut aussi craindre, et ce ne serait vraiment pas la première fois concernant Sony, que le fabricant de la PlayStation ne trouve ici un bon prétexte à ressortir des versions « remastered PSVR2 » des plus gros titres du PSVR 1, à l’instar d’Astrobot, de RE VII ou de Wipeout. Et l’on peut être certain que dans ce cas, Sony demandera aux propriétaires de ces jeux de repasser à la caisse pour se procurer une version remastered à prix fort…

Enfin, le coup de la rupture de génération nécessitant d’abandonner la gen précédente, Sony nous l’avait déjà fait avec la PS5. Les destins d’Horizon Forbidden West et de God of War Ragnarok (dispos aussi sur PS4) prouvent que lorsque Sony veut vraiment assurer la rétrocompatibilité, tout devient possible, y compris pour des jeux vendus à l’origine comme de purs représentants de la next gen (et donc à priori non adaptables sur PS4). Cette politique commerciale décidément surprenante (et pas dans le bon sens du terme) pourrait encore se compliquer si le PSVR 2 s’avère nettement plus cher que son prédécesseur (ce que de nombreux analystes subodorent au vu des composants avancés du casque).