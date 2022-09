Bayonetta 3 : 8 minutes de gameplay pour la sorcière la plus sexy de l’univers

Bayonetta, la sorcière la plus sexy de l’univers, est de retour dans un troisième opus qui semble encore plus « over the top » que les deux précédents. Toujours aussi « badass », stylée et poseuse, la belle Bayonetta n’hésitera pas une nouvelle fois à se dénuder pour lâcher ses meilleurs super coups et ses « attaques sadiques » (une option permettra cependant de masquer ces dénuements). Une longue vidéo de gameplay diffusée en marge du dernier Nintendo Direct dévoile quelques unes des nouveautés de ce troisième opus prometteur. Ainsi, aux coups classiques aux corps à corps ou à distance, il faudra désormais rajouter des envoutements ou bien encore l’invocation de démons de l’enfer. Ces créatures infernales peuvent même être invoquées en plein combos !



La sorcière d’Umbra peut se transformer elle-même en araignée démon ou en créature diabolique, ce qui lui permettra de déclencher de nouveaux coups spéciaux ravageurs comme la Rage métamorphe. Tout un programme… La séquence de gameplay nous permet aussi de faire connaissance avec Viola, la deuxième héroïne jouable, qui est une adepte de l’épée et des fléchettes. Viola peut invoquer son chaton Chouchou, ce dernier apprécie plutôt les coups de griffes de l’enfer que les caresses. Enfin, les joueurs un peu maladroits pad en main seront ravis d’apprendre que ce Bayonetta 3 disposera de trois niveaux de difficulté (dont un niveau avec attaques automatiques !). Bayonetta 3 sera disponible sur Nintendo Switch le 28 octobre.