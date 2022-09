Xbox Series : Microsoft met en place la suppression de bruit dans les chats

C’est une fonction tellement basique des chats modernes que l’on peut se demander pourquoi Microsoft a mis tellement de temps pour l’implémenter dans ses consoles Xbox Series. Mieux vaux tard que jamais toutefois : Microsoft annonce que la fonction de suppression de bruit est désormais active pour les chats de groupe via les Xbox Series X et Series S.

En d’autres termes, les sessions de chat entre joueurs Xbox ne seront plus parasitées par le son de la casserole de pates en train de déborder (ce qui est un mauvais exemple, il vaudrait mieux l’entendre en fait) et surtout, le souffle de la voix sera fortement atténué. On ne devrait aussi plus être gêné les petits bruits des manettes (le contrôleur des Xbox Series n’étant pas particulièrement silencieux). La fonction reste bien évidemment désactivable. Cette dernière mise à jour simplifie aussi l’accès rapide à la partie d’un autre joueur.