Sony : le vice-président de SIE, Masayasu Ito, prend sa retraite

Une page se tourne chez Sony. Sony Interactive Entertainment annonce officiellement le départ en retraite de Masayasu Ito (60 ans), son vice-président exécutif qui était chargé jusqu’ici de la branche hardware PlayStation. Masayasu Ito a passé la quasi intégralité de sa carrière professionnelle chez Sony : embauché par la firme japonaise en 1986, Ito rejoint en 2000 Sony Computer Entertainment (rebaptisé par la suite Sony Interactive Entertainment). L’ingénieur participera lors pleinement à la conception de la PSP et surtout de la PS3.

Masayasu Ito sera aussi l’un des principaux architectes de la PS4 et de la très populaire PS4 Pro (117 millions d’unités écoulées), et on lui doit notamment une forme de rationalisation de l’architecture interne de la console qui facilitera grandement le travail des devs (la PS2 était particulièrement compliquée à programmer). L’ex-vice président est encore à l’oeuvre sur la toute nouvelle PS5, sa dernière « création » chez Sony donc…

Masayasu Ito sera remplacé à son poste par Lin Tao, qui est l’actuelle vice-présidente de la finance, du développement et de la stratégie de SIE.