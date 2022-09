SEGA Mega Drive Mini 2 : les précos sont ouvertes pour la mini console rétro-gaming

Elle arrive bientôt : la Sega Mega Drive Mini 2, sorte de clone miniature de son illustre devancière, peut enfin être précommandé sur le site d’Amazon (et uniquement sur Amazon pour l’Europe). La petite console retro-gaming (12 cm de largeur et 16 cm de longueur) sera donc disponible à la vente le 27 octobre prochain, mais il vaudra mieux être prévoyant si l’on souhaite contourner la probable rupture de stocks à venir. Le prix est de 109,99 euros (c’est plus cher que la première version de la Sega Mini), mais le nombre de jeux préinstallés est aussi nettement plus élevé, ceci compensant peut être cela (non). On se retrouve en effet avec une soixantaine de jeux prêts à être joués, dont d’énormes classiques du jeu vidéo comme After Burner, Earthworm Jim 2, Phantasy Star II, OutRun, Golden Axe II, Virtua Racing, etc.

La liste des jeux préinstallés :

Jeux Mega Drive

After Burner II

Alien Soldier

Atomic Runner

Bonanza Bros.

ClayFighter

Desert Strike : Return to the Gulf

Earthworm Jim 2

Elemental Master

Fatal Fury 2

Gain Ground

Golden Axe II

Granada

Hellfire

Herzog Zwei

Midnight Resistance

OutRun

OutRunners

Phantasy Star II

Populous

Rainbow Islands Extra

Ranger-X

Ristar

Rolling Thunder 2

Shadow Dancer : The Secret of Shinobi

Shining Force II

Shining in the Darkness

Soleil

Sonic 3D Blast

Splatterhouse 2

Streets of Rage 3

Super Hang-On

Super Street Fighter II : The New Challengers

The Ooze

The Revenge of Shinobi

ToeJam & Earl in Panic on Funkotron

Truxton

VectorMan 2

Viewpoint

Virtua Racing

Warsong

Ecco the Dolphin

Jeux Mega-CD

Ecco : The Tides of Time

Final Fight CD

Night Striker

Night Trap

Robo Aleste

Sewer Shark

Shining Force CD

Silpheed

Sonic The Hedgehog CD

The Ninja Warriors

Yumemi Mystery Mansion

Jeux bonus

Devi & Pii (inédit)

Star Mobile (inédit)

Fantasy Zone (nouveau portage)

Space Harrier I & II (nouveaux portages)

Spatter (nouveau portage)

Super Locomotive (nouveau portage)

VS Puyo Puyo Sun (nouveau portage)