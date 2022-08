Xbox Games With Gold : les jeux offerts en septembre 2022

Microsoft présente la liste des jeux Xbox qui seront offerts avec le programme Games with Gold en septembre. Cela concerne tous ceux qui ont un abonnement actif au Xbox Live, celui-ci permettant de jouer en ligne avec ses amis et d’autres joueurs.

Le premier jeu Xbox offert est Gods Will Fall (du 1er au 30 septembre). Les divinités règnent sans pitié sur l’humanité depuis des millénaires. Assoiffées de cruauté, elles exigent d’être vénérées aveuglément par chaque homme, femme ou enfant. Une mort lente et atroce attend ceux qui refusent de se soumettre à la volonté divine. Bravez les épreuves de guerriers décidés à libérer l’humanité de l’emprise des Dieux.

Le deuxième jeu est Double Kick Heroes (du 16 septembre au 15 octobre). Le pouvoir du métal vous appelle ! Parcourez les autoroutes de ce monde post-apocalyptique en affrontant zombies et milices à bord de votre Cadillac modifiée, la Gundillac.

En troisième, on retrouve Thrillville (du 1er au 15 septembre). L’été n’est jamais fini lorsque l’on peut construire son propre parc d’attractions. Vous pourrez tout concevoir, des montagnes russes aux moindres karts, jouer au mini-golf sur vos parcours et rejoindre vos amis pour des mini-jeux. Assurez-vous que vos invités apprécient autant votre parc que vous et faites les modifications nécessaires pour qu’ils restent convaincus.

Enfin, le quatrième jeu Xbox offert est Portal 2 (du 16 au 30 septembre). Téléportez-vous et passez en mode résolution de problèmes. Utilisez votre intelligence plutôt que vos armes dans ce jeu d’énigmes se déroulant dans un monde de science-fiction. En plus des portails, servez-vous des rayons tracteurs, des lasers, des ponts de lumière et de plus encore.