Avata : DJI dévoile un nouveau drone FPV facile à contrôler et doté d’arceaux de protection

DJI se lance dans le mélange des genres. L’Avata est un petit drone FPV compact (410 grammes) qui semble avoir été pensé à la fois pour les amateurs de sensations fortes et les primo utilisateurs de drones. L’engin est rapide et extrêmement maniable, sa caméra stabilisée très performante (capteur CMOS 1/1,7 pouce de 48 megapixels pour du 4K/60 i/s ou 2,7K/50/60/100/120 i/s), et le tout fonctionne de concert avec les DJI Goggles 2 ainsi qu’avec la nouvelle génération de contrôleur de mouvements. A noter que les Google 2 disposent d’un système de réglage de la dioptrie, ce qui est encore bien trop rare sur les casques VR, AR ou de drones. En revanche, l’autonomie du bouzin ne changera pas la donne avec seulement 18 minutes de vol entre deux recharge.

FJI promet une latence extrêmement faible (30 ms) entre le casque et le drone grâce à sa technologie de transmission propriétaire DJI O3+, l’image s’affichant sous le casque en FULL HD et 100 i/s (décodage H.265). Il sera possible de voir « loin » puisque la transmission est assurée sur une distance de 10 km. Avec ses arceaux de protection intégrés, l’Avata peut aussi aisément être piloté en intérieur ou dans des zones assez denses en obstacles, sans trop risquer la casse. Les capteurs infrarouge de l’Avata et sa caméra à deux optiques lui permettent de se mouvoir dans les environnements complexes tandis que le contrôleur de mouvement gagne en précision.



Le drone Avata est proposé en préco au tarif de 579 euros, sans radiocommande, sans casque et sans contrôleur de mouvement. Le pack complet pique donc forcément un peu les yeux puisque l’on monte alors à 1429,90 euros sur le site de Miss Numérique. Un bundle un peu moins cher, le Bundle DJI Avata Fly Smart propose le DJI Avata, le casque V2 DJI FPV et le Contrôleur de mouvements DJI au prix de 1149,90 euros. Le bundle avec deux batteries supplémentaires et la station de recharge (DJI Avata Fly More) est à 249,90 euros.