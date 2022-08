[Gamescom 2022] High on Life : une longue vidéo de gameplay jusqu’au boss

High on Life, l’exclusivité Xbox Series de cette fin d’année, a montré du lourd lors de la Gamescom 202, soit une longue vidéo de gameplay qui se termine par un combat contre un gros boss. Première constatation : on est bien dans l’univers de Justin Roiland, le co-créateur de Rick & Morty, avec des scuds et des mots grossiers toutes les 10 secondes. L’arme de notre héros est capable de parler, et elle ne se prive pas de acasser pour commenter l’action en cours ou vous refiler des conseils. Second constat, sans doute moins attendu : le jeu est vraiment très solide au plan technique, avec des effets globaux de rendu et de textures qui auraient été impossibles à obtenir sur l’ancienne génération. Le style cartoon a un peu tendance à masquer ces qualités techniques, mais au final le gain de la next gen est assez évident.



Le gameplay lui-même s’avère aussi plus riche que ce que l’on pouvait imaginer de prime abord, avec notamment la possibilité d’effectuer des combos d’armes. L’incontournable grappin est présent, sous la forme d’une longue langue gluante d’une des armes-alien. Tout au plus pourrait-on reprocher un certain classicisme dans le comportements des ennemis (très prévisibles tout de même), mais après tout, ce FPS ne se pose pas en concurrent de Doom Eternal. High on Life sera disponible sur PC, Xbox Series et Game Pass le 13 décembre prochain.