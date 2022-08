[Gamescom 2022] 12 minutes de gameplay pour le très stylé Lies of P (Souls-like)

Le studio sud-coréen Neowiz Games a profité de la Gamescom 2022 pour dévoiler du gameplay de son Lies of P, un soul-like au style affirmé et élégant. 1é minutes de gameplay, c’est déjà bien suffisant pour se faire une bonne idée de ce qui nous attend, et l’on peut donc confirmer que Lies of P sera bien l’un des titres à cocher dans le prochains mois. Le système de parade et de coup semble réellement très précis (sans être forcément très original) et l’on disposera d’une jauge (tout aussi classique) qui se remplit au fur et à mesure lors des combats afin de déclencher des attaques spéciales (les Fables Arts). Hormis ce gameplay à priori solide, c’est surtout le lore façon « Steampunk post apo » qui impressionne.

Lies of P débarquera en 2023 sur PS5, Xbox Series, Game Pass et PC, et on l’attend déjà avec pas mal d’impatience.