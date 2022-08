[Gamescom 2022] The First Descendant : un premier trailer de gameplay pour le TPS coopératif de Nexon (et ça dépote)

Et « boum badaboum ! », voilà donc le premier trailer de The First Descendant, le TPS coopératif de Nexon. Et autant le faire court : ça dépote vraiment. Looter shooter ultra nerveux (et qui n’oublie pas le grappin, la base) et en free-to-play, The First Descendant fait dans l’action pure, le tout dans un enrobage graphique dopé au moteur Unreal Engine 5. L’action se déroule dans un futur très lointain et sur une planète tout aussi éloignée : le joueur prend le contrôle d’un des 4 membres d’une équipe de choc (Lepic, Viessa, Bunny et Ajax), équipe toute entière dévouée à la destruction de méchants envahisseurs, eux même gouvernés par l’encore plus méchant Karel. Et mazette, matez moi ces boss proprement gigantesques !



Une première bêta test du jeu sur Steam (du 20 au 26 octobre) permettra de se faire une meilleure idée des qualités ou des défauts de ce gameplay nerveux. The First Descendant ouvre les hostilités du Gamescom 2022 (ou de la pré-Gamescom pour être exact), mais il faudra attendre 2023 pour pouvoir y jouer sur PS5, Xbox Series ou PC.