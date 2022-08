Death Stranding arrive sur le PC Game Pass, et c’est totalement inattendu

Mais quelle mouche a donc piqué Sony pour lâcher Death Stranding, une exclusivité console chèrement payée, dans le PC Game Pass ? Jusqu’ici, PlayStation lâchait ses grosses cartouches (God of War, Horizon Zero Dawn, etc.) uniquement sur PC, le service de Microsoft étant logiquement boudé (d’autant que le PlayStation + lui fait naturellement concurrence). De fait, Death Stranding est bien dans le catalogue de SIE (Sony Interactive Entertainment) et l’arrivé de ce titre dans le PC Game Pass (pas de Xbox, désolé) est donc une énorme surprise. C’est bien sûr une excellente nouvelle pour les joueurs PC abonnés au Game Pass : le jeu de Kojima Productions est un chef d’oeuvre hybride, entre survival et jeu d’aventure de S.F, avec même une forme de mode collaboratif à distance (le jeu trace des liens souvent utiles entre les parties des différents joueurs connectés).

Reste LA Question : pourquoi ce jeu va t-il retrouver dans le PC Game Pass à la date du 23 août ? Peut-être s’agit-il de la conséquence d’un accord antérieur passé entre 505 Games et Microsoft (505 Games édite le jeu sur PC), peut-être aussi que Sony veut montrer patte blanche après les accusations de Microsoft, ce dernier accusant la firme japonaise de faire main basse sur le secteur du JV via une multiplication massive d’accords d’exclusivités avec des studios tiers. On notera toutefois que Death Stranding n’est pas le premier jeu PlayStation à débarquer dans le Game Pass puisque MLB The Show a déjà eu cet honneur (un titre de bien moindre importance toutefois). Enfin et pour rappel, Kojima Productions développe actuellement un jeu pour les Xbox Series (et le PC) qui s’appuiera fortement sur le cloud.