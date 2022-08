Mercredi, la série spin-off de La Famille Addams, dévoile sa bande-annonce

Netflix propose aujourd’hui la première bande-annonce de Mercredi, la série de Tim Burton, qui n’est autre qu’un spin-off de La Famille Addams. La sortie est prévue pour cet automne.

Mercredi montrera la fille de Morticia et Gomez Addams s’amusant dans un lycée (après avoir été expulsée de huit autres), un concept qui semble presque aussi peu orthodoxe que Mercredi elle-même. Ses camarades de classe vont de l’effrayant à l’étrange, tandis que des situations aussi mystérieuses qu’effrayantes vont divertir Mercredi et le public de Netflix.

Voici le synopsis :

La série est une enquête mystérieuse et surnaturelle qui retrace les années de Mercredi Addams en tant qu’élève à la Nevermore Academy, où elle tente de maîtriser ses nouvelles capacités psychiques, de déjouer une monstrueuse série de meurtres qui terrorise la ville locale et de résoudre le mystère du meurtre qui a impliqué ses parents 25 ans plus tôt, tout en naviguant dans ses nouvelles relations très embrouillées à Nevermore.