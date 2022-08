Spotify teste la vente directe de places de concerts

Spotify ne cherche plus à être qu’un simple service de streaming musical, le groupe veut évoluer et teste maintenant la vente directe de places de concerts aux fans.

Spotify a déjà conclu des partenariats avec Ticketmaster, Eventbrite et See Tickets pour vendre des billets par le biais de son nouveau flux d’événements en direct, où vous pouvez consulter les événements à proximité et acheter des billets par l’intermédiaire d’un tiers. Le nouveau site Spotify Tickets, cependant, vous permet d’acheter des billets par le biais de Spotify lui-même.

Pour le moment, le test concerne les États-Unis avec des places de concerts pour Limbeck, Annie DiRusso, Dirty Honey, Crows, TOKiMONSTA, Four Years Strong et Osees. À l’heure actuelle, la plupart des places ont été vendues. Il en reste seulement pour Limbeck et Osees, avec respectivement des prix de 16,95 dollars et 42,38 dollars.

La page juridique du site de Spotify indique que la société vend des billets « pour le compte de tiers, notamment des salles de concert, des promoteurs d’événements, des fan-clubs et des artistes, en tant que leur agent de billetterie officiel ». Cela signifie que Spotify ne fixe pas le prix de ses billets et qu’il facturera également aux clients des frais de réservation qu’il divulguera lors du paiement.

Sans surprise, l’achat d’une place de concert nécessite d’avoir un compte Spotify. Il suffit de présenter l’e-mail de confirmation le jour J, ainsi qu’une pièce d’identité à un espace dédié lors du concert pour obtenir les places. Aussi, la revente de place est interdite.