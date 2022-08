Metal Slugs Tactics glisse en 2023

Metal Slugs Tactics, le tactical basé sur le lore du célèbre jeu d’arcade de SNK, suit la pente de bien des jeux vidéo avant lui, une pente qui fait glisser la date de lancement jusqu’en 2023. Tout au moins peut-on espérer que d’ici là, le jeu de Dotemu et de Leikir Studio nous montrera un peu plus de gameplay. avec sa DA en pixel art et sa génération procédurale de missions, Metal Slugs Tactics avait su titiller notre curiosité et semblait déjà échapper au syndrome de la récup facile de licence.

La supervision du projet par Dotemu et le développement assuré par le studio français Leikir Studio a aussi de quoi rassurer. On doit en effet à Dotemu de très belles madeleines de Proust, avec la remise au goût du jour de grands classiques de l’arcade (Streets of Rage 4, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Windjammers 1&2). Si ces quelques mois supplémentaires doivent permettre d’aboutir à un titre impeccable et dans les standards de qualité habituels de Dotemu, alors c’est un tout petit mal pour un gros bien… Metal Slugs Tactics est désormais prévu sur Switch et PC en 2023.