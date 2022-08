Nintendo ne compte pas augmenter le prix de la Switch

Nintendo l’assure : il ne va pas augmenter le prix de la Switch. C’est une déclaration notable sachant que beaucoup de produits et services augmentent de nos jours. C’est Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, qui l’annonce dans une interview à Nikkei.

Pas de hausse tarifaire pour la Switch

À la question si une hausse de prix est prévue pour la Switch, le président de Nintendo indique :

Nous ne l’envisageons pas pour l’instant, pour deux raisons. Afin d’offrir des divertissements uniques à un large éventail de clients, nous voulons éviter d’exclure les gens. Notre concurrence est la variété de divertissements dans le monde, et nous pensons toujours à la tarification en matière de valeur du plaisir que nous offrons. Nos produits comprennent également des logiciels. Nintendo a vendu plus de 100 millions d’unités de Switch jusqu’à présent et il est important de maintenir la dynamique de notre activité globale. De manière générale, un yen faible rend les ventes domestiques de Switch moins rentables.

Il faut savoir que la Switch avec l’écran OLED a un coût de production plus élevé que celui de la console standard et de la console Lite. Mais dans le même temps, il y a des hausses de prix au niveau des fournisseurs. Shuntaro Furukawa assure malgré tout que Nintendo ne pas changer le prix. « Pour l’instant, notre modèle OLED continuera à être moins rentable que nos autres modèles. Les coûts ont sans doute augmenté pour l’expédition non seulement par voie aérienne, mais aussi par voie maritime. Nous réfléchissons à ce que nous pouvons faire ».

Il note par ailleurs que le cours du yen pourrait techniquement être vu comme un bon point pour la société. Mais dans le même temps, il souligne que les diverses promotions à l’international et le coût salarial ont un impact. « Nous faisons plus d’achats de stocks en devises étrangères pour contrer cela », dit le président.