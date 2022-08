Sonos repousse le lancement de son caisson de basse Sub Mini

La situation actuelle est réellement compliquée pour les fabricants de produits technologiques. Les tensions sur les coûts des transports, les retards de la supply chain (pandémie COVID-19 toujours active) et l’explosion inflationniste mondiale rend le lancement de nouveautés de plus en plus problématique.

Rendu du supposé Sub Mini

Pour Sonos, cela se traduit par le report de leur prochain produit, un appareil que le fabricant ne nomme pas mais qui sera très probablement le Sub Mini, un caisson de basse un peu plus abordable sur le coûteux Sono Sub. Un casque audio est aussi envisagé, mais l’hypothèse serait nettement moins probable.

Le Sub Mini avait pourtant déjà passé les fourches caudines de la FCC américaine, mais Sonos a préféré jouer le prudence : le Sub Mini arrivera finalement sur le marché au premier trimestre 2023, Sonos justifiant sa décision par la prévision d’un quatrième trimestre plus compliqué que prévu (en clair et sans décodeur, le chiffre d’affaires va baisser).