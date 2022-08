Les créateurs du génial Subnautica dévoileront leur prochain jeu à la Gamescom

Unknownworlds est un studio patient, dont il faut savoir savourer la moindre annonce. Les créateurs du génial jeu de survie sous-marine Subnautica viennent de créer la surprise en dévoilant, par le biais de l’inénarrable Geoff Keighley, leur prochain titre, un jeu de science fiction dont on ne connait pas encore le nom ! Le journaliste annonce donc sur son compte Twitter que ce nouveau titre sera dévoilé plus en détail le mardi 23 août, lors du salon de la Gamescom. Et il y aura même du gameplay… Pour rappel, Geoff Keighley sera le prochain maître de cérémonie de la Gamescom 2022.

