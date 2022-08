Super Punch Out : un mode deux joueurs découvert près de 30 ans après la sortie du jeu !

28 ans après sa sortie, le cultissime Super Punch Out de la SNES (Super Nintendo) n’avait donc pas livré tous ses secrets. Le trésor que vient de déterrer Unlisted Cheats n’est pourtant pas une petite affaire puisque le célèbre jeu de boxe disposait bien d’un mode deux joueurs, un mode que l’on peut aujourd’hui retrouver grâce à une manip toute simple : à partir de l’écran titre, faire Y+R sur la manette 2 rattachée à la console, puis A ou Start sur la manette 1, puis sur le nouveau menu qui s’affiche (normalement un peu différent de l’écran de l’écran habituel) sélectionner l’un des 16 combattants proposés, et enfin, sur la seconde manette, appuyer de nouveau sur B+Y puis de nouveau encore sur A ou START sur la manette 1 ; oh miracle, le mode deux joueurs est activé !

At the title, hold Y+R, then press A or START. Following screen will appear instead or regular menus. Here you can select any character to fight a free single match. See, even fighters from SPECIAL CIRCUIT are available here. -> pic.twitter.com/Hh7AtPdTcK

— Unlisted Cheats (@new_cheats_news) August 8, 2022