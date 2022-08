Jeux vidéo : selon une étude, y jouer longtemps n’aurait pas d’incidence sur notre santé mentale

Depuis leur origine, les jeux vidéo ont été soupçonnés d’avoir divers effets (forcément négatifs) sur le cerveau et le comportement des individus, des « djeuns » gamers dans un premier temps (les premiers joueurs étaient principalement des ados), puis des enfants, avant que l’attention ne se porte sur l’ensemble de la population de joueurs (la moyenne d’âge des joueurs réguliers est de 38 ans en France). De nombreuses études sur le JV ont ainsi été produites depuis les années 80, la plupart infirmant les affirmations les plus caricaturales sur le secteur.

Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Oxford Internet Institute (Royaume-Uni) et publiée le 27 juillet dernier sur la plateforme Royal Society Open Science, jouer longtemps à des jeux vidéo n’a pas d’incidence notable sur la santé mentale des joueurs… jusqu’à un certain point tout de même. Ainsi, après avoir interrogés 39 000 gamers et récupéré nombre d’informations chiffrées issues des géants du secteur (Sony, Microsoft, Nintendo), les chercheurs sont arrivés à la conclusion que la grande majorité des gamers peuvent jouer jusqu’à 10 heures par jour (!) sans que cela n’affecte leur bien être.

Au delà de cette durée (déjà plus que conséquente) on se retrouverait face à des situations d’addiction, sans compter que ceux qui jouent par obligation ou dans un contexte de dépendance pourraient subir des effets négatifs de la pratique du jeu bien avant d’avoir atteint la dizaine d’heures à découper du streum dans Elden Ring… Jouer très longtemps au JV ne rendrait donc pas plus heureux ou malheureux de façon générale, même si l’on peut supposer que le temps passé à jouer reste évidement un moment de plaisir en soi…