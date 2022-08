Electronic Arts affiche une belle santé pour son Q2 (merci le mode FUT de Fifa)

A rebours du reste de l’industrie du JV, le géant américain Electronics Arts a publié des résultats solides pour son second trimestre 2022, avec un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros (+14% sur un an) et des bénéfices opérationnels de 433 millions d’euros (+52% !). EA dépasse donc Activision Blizzard sur le trimestre, un score obtenu notamment grâce aux revenus FUT ( FIFA Ultimate Team) et au démarrage canon du jeu de course F1 22 (compatible PCVR pour la toute première fois). Fifa 22 est d’ailleurs le jeu FIFA qui a rapporté le plus d’argent à la firme, sans compter un nombre record de joueurs actifs pour Fifa Mobile. Cette forme olympique de la licence confirme l’analyse de comptoir selon laquelle les jeux EA sont à la fois les plus critiqués… et ceux qui rapportent le plus de tout le secteur du JV !

Sans surprise aussi, la répartition des revenus entre les ventes de jeux et les ventes de contenus « in game » pèse de plus en plus lourdement du côté des contenus. 70% du CA d’EA provient désormais des achats in-game. Le GAAS (Game as a Service) c’est le mal absolu à entendre ls joueurs dans les forums, mais dans la vie réelle, c’est une tout autre histoire… Même tendance un peu schizophrénique du côté des jeux mobiles : ces derniers ont rapporté à EA 308 millions de dollars sur le Q2, soit plus très loin des 342 millions de dollars générés par le titres Ea sur PC.

Conforté dans sa stratégie économique, Electronic Arts voit grand pour la suite de son année fiscale : l’américain juge ainsi probable d’atteindre le CA annuel de 7,4 milliards d’euros au 30 mars, ce qui serait un nouveau record pour le géant du JV.

