Cyberpunk Edgerunners : une bande-annonce prometteuse pour la série Netflix

Deux mois après un teaser-trailer un peu court pour se faire une réelle idée de la chose, la série animée Cyberpunk Edgerunners se remontre à nouveau, cette fois sous la forme d’une bande-annonce de trois minutes qui permet de poser l’ambiance (nettement plus manga que le Night City de CD Projekt Red) et les différents protagoniste, soit les Edgerunners David, Maine, Dorio, Kiwi, Pilar, Rebecca et Lucy.

Le studio TRIGGER a bien bossé : les animations sont très satisfaisantes, et l’on peut compter sur les talents du tandem Hiroyuki Imaishi (Kill la Kill, Promare) et Masahiko Otsuka, du scénariste Yoshiki Usa (Promare), du compositeur Akira Yamaoka (Silent Hill) ainsi du directeur artistique Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill) pour nous proposer un résultat à la hauteur des promesses de ce lore fabuleux. Cyberpunk Edgerunners n’a toujours pas de date de sortie (mais on le sent bien pour cette année tout de même…).