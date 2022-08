In Memoriam : Éric Viennot, pionnier du jeu vidéo français, est décédé à l’âge de 62 ans

La liste des pionniers du JV « à la française » n’est pas si longue, mais Eric Viennot en faisait partie aux côté d’Eric Chahi (Another World), Rémy Herbulot (Crafton & Xunk), Frédéric Raynal (Little Big Adventure), Michel Ancel (Beyond Good & Evil) ou Philippe Ulrich (L’Arche du Capitaine Blood). On doit à Eric Viennot les ludo-éducatifs Les Aventures de l’Oncle Ernest, mais les joueurs se souviendront surtout de l’excellent In Memoriam. formidable jeu d’enquête multimédias édité du studio Lexis Numérique (fondé par Eric Viennot) et édité par Ubisoft.

Avec In Memoriam, le jeu vidéo débordait de ses frontières naturelles pour se répandre dans d’autres médias (internet, journaux, etc), une expérience unique qui vaudra à Eric Viennot d’être sacré Chevalier des Arts et Lettres en 2007. Eric Viennot publiait d’ailleurs l’an dernier le roman In Memoriam basé sur la trame du jeu vidéo. En 2012, c’est la sortie d’Alt-Minds, un thriller paranormal très bien reçu par la critique. Eric Viennot est mort d’un foutu cancer le 27 juillet à l’âge de 62 ans.