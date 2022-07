Microsoft va utiliser des piles à hydrogène pour le générateur de secours d’un grand centre de données

Comme tous les membres des GAFAM, Microsoft dispose d’énormes fermes de serveurs qui lui permettent de faire fonctionner ses services (en l’occurrence principalement le service de cloud Azure). Ces centres de données géants ne sont pas bons pour la planète : les systèmes de climatisation et l’électrification (dans les pays ne disposant pas de nuke) de ces serveurs sont les points noirs les plus souvent pointés du doigt , à raison, par les organisation écologiques.

La firme de Redmond travaille depuis plusieurs années sur les moyens d’abaisser l’empreinte carbone de ces fermes de serveurs. Il y a 9 ans, la société fondée par Bill Gates planchait sur des piles à combustible alimentées au gaz naturel, et en 2020, le géant américain remontait à la surface (pour analyse) 800 serveurs qui avaient été immergés pendant deux ans au large de l’Écosse, avec des résultats dans l’ensemble très convaincants. Il y a quelques jours à peine, Microsoft a annoncé qu’un de ses plus gros centres de données dans le monde allait disposer d’un générateur de secours fonctionnant avec une pile à combustible à hydrogène ! Jusqu’à maintenant ce générateur tourne au diésel, ce qui est bien sûr un véritable non sens écologique.

La pile à combustible à hydrogène conçue par Microsoft serait capable de fournir une puissance électrique de 3 mégawatts, ce qui serait suffisant pour alimenter jusqu’à 10 000 serveurs d’un centre de données ! Microsoft précise que la bascule complète de son générateur de secours vers la pile à combustible à hydrogène s’effectuera vers 2030.