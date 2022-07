Annapurna : un impressionnant trailer plein de dinos pour Lost Wild, et des mises à jour next gen pour les titres du catalogue

Annapurna Interactive se la joue Jurassic Park avec Lost Wild, le jeu du studio Great Ape Games destiné uniquement aux PC (pour l’instant). Ce survival en vue fps place le joueur dans une contrée inhospitalière et surtout remplie de gros dinosaures peu accueillants ! Connaissant la petite taille du studio britannique à l’origine de ce projet, ce que l’on voit dans le trailer a vraiment de quoi soulever l’enthousiasme. Les dinosaures et leurs mouvements sont superbement rendus, la végétation est d’une densité spectaculaire et la direction artistique de l’ensemble est superbement maitrisée. Si tout le jeu est de cet acabit, ce The Lost Wild pourrait bien être l’une des bonnes surprises de l’année… 2024.

Outre ce superbe trailer, Annapurna Interactive a annoncé un bon gros paquet d’adaptations des meilleurs titres de son catalogue sur les consoles next gen. Ainsi, dès le 15 septembre, le génial Outer Wilds sera disponible dans une version optimisée pour les consoles PS5 et Xbox Series (60 fps). Ceux qui s’étaient déjà procurés les versions PS4 ou Xbox One n’auront bien sûr rien à débourser pour mettre à jour le jeu vers la next gen.



Solar Ash, autre bijou indé jusqu’ici uniquement disponible sur PC et PS5, débarquera sur Xbox Series durant l’hiver prochain et en plus directement dans le Game Pass.



Il en ira de même pour The Pathless, qui sera disponible cet hivers sur Xbox Series, mais aussi sur Xbox One et Nintendo Switch.



Enfin, le chef d’oeuvre narratif What Remains of Edith Finch débarque sans prévenir dans le Game Pass PC et Xbox Series ainsi que sur PS5.