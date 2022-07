The Line : une ville futuriste étalée sur 170 km et entourée de deux murs de miroir géants

The Line, c’est le nouveau projet un peu fou de l’Arabie Saoudite, un projet tellement ambitieux à vrai dire que l’on peut douter qu’il se réalise un jour. Porté par studio de design américain Morphosis, The Line dévoile le concept d’une ville futuriste et écologique, Neom, étalée sur 170 km de long (pour à peine 200 mètres de large) et entourée de deux immenses murs-miroir de 500 mètres de hauteur. Cette giga structure pourrait abriter in fine jusqu’à 9 millions de personnes.



Le trailer et les premiers visuels du projet donnent le tournis et suscitent déjà de nombreuses interrogations… et des critiques. Malgré l’immense forêt suspendue, l’absence de voiture (deux monorails pour aller d’un bout à l’autre de la ville en 20 minutes) et la promesse de services autonomes, nombre d’analystes craignent que The Line n’aboutisse à une monumentale catastrophe écologique.

Le coût pharaonique d’un tel projet interroge aussi, forcément devrait-on rajouter. Il ne faut pas oublier non plus que l’Arabie Saoudite a refusé de signer l’accord de Paris sur le climat, ce qui fait tout de même largement douter de la profondeur et de la sincérité de l’effort écologique. En revanche, les visuels (ci-dessous) pourraient sans doute servir de base à un joli scénario de film de S.F…